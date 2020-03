Κοινωνία

Εξαρθρώθηκαν συμμορίες που “ξάφριζαν” σπίτια

Εξιχνιάσθηκαν δεκάδες περιπτώσεις κλοπών και ληστειών σε οικίες. Όλα όσα κατασχέθηκαν. Πώς δρούσαν οι συμμορίες.

Εξαρθρώθηκαν, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής καθώς και γειτονικών νομών.

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, μέλη των οργανώσεων. Συγκατηγορούμενός των ανωτέρω τυγχάνει έτερος αλλοδαπός έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, αποκαλύφθηκε η δράση, από τις αρχές Φεβρουαρίου, δύο εγκληματικών οργανώσεων με διαρκή δράση, τα μέλη των οποίων διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε οικίες. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα, τα οποία φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά, για την αποφυγή εντοπισμού τους.

Κινούμενοι βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες, εντόπιζαν και στη συνέχεια εισέρχονταν σε οικίες, παραβιάζοντας την κεντρική θύρα τα παράθυρα ή τις μπαλκονόπορτες με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας.

Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων χρησιμοποιούσαν γάντια και δεν δίσταζαν σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτοί, να ασκήσουν βία σε βάρος των ενοίκων, προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία και εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Μετά από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κοσμήματα, ρολόγια, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και τα τρία "επιχειρησιακά" τους αυτοκίνητα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 33 περιπτώσεις κλοπών και τρεις περιπτώσεις ληστειών από οικίες. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.