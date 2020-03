Κοινωνία

Στήριξη από την Πολιτεία ζητούν τα Παιδικά Χωριά SOS

Απέστειλαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς εκπέμποντας... sos.

«Τα Παιδικά Χωριά SOS ζητούν από την Κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τους Φορείς Παιδικής Προστασίας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που βιώνουμε. Η ένταξή τους στα μέτρα ελάφρυνσης είναι πιο επιτακτική από ποτέ», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Οπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση, «η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών και στην οικονομία της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη στήριξη χιλιάδων μισθωτών, επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ζητούν την προσοχή της Πολιτείας και της κοινωνίας προς τους Φορείς Παιδικής Προστασίας, οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται από το Κράτος και αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Οι δωρεές από ιδιώτες και επιχειρήσεις έχουν μηδενιστεί λόγω της πανδημίας, ενώ την ίδια στιγμή, αυτοί οι φορείς καλούνται να παρέχουν αυξημένες υπηρεσίες φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Σε όλες τις δομές φροντίδας και φιλοξενίας, εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Παιδική Προστασία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι τους, καθώς καλούνται να φροντίσουν όσα παιδιά δεν έχουν το δικό τους σπίτι. Τα Παιδικά Χωριά SOS φροντίζουν 250 παιδιά στις δομές φιλοξενίας τους σε όλη την Ελλάδα και δεκάδες εργαζόμενοι (Μητέρες SOS, Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) μένουν μακριά από τις οικογένειές τους, φροντίζοντας με ασφάλεια τα παιδιά αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Το έργο που επιτελούν οι άνθρωποι των Παιδικών Χωριών SOS αλλά και όλων των δομών Παιδικής Προστασίας είναι αξιοθαύμαστο και αξίζει να αναγνωρισθεί από την Πολιτεία.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ζητούν από την Κυβέρνηση, με σχετική επιστολή που απηύθυναν στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, να ανακουφίσει τους Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας που παρέχουν φροντίδα και διαμονή σε παιδιά και εφήβους, εντάσσοντας τον ΚΑΔ 8790, στον οποίο ανήκουν, στις παρεμβάσεις ανακούφισης και στήριξης που έχει ανακοινώσει για χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ζητούν τη μετακύλιση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους και τη στήριξη των εργαζομένων σε όσες δραστηριότητες αναγκαστικά αναστέλλονται αυτή την περίοδο, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεραπευτικές υπηρεσίες, διοικητικές λειτουργίες κ.ά.

Η Πολιτεία μπορεί άμεσα, χωρίς καμία επιχορήγηση, να στηρίξει τον χώρο της Παιδικής Προστασίας, για να μπορέσουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο να συνεχίσουν αδιάκοπα το κρίσιμο έργο τους για τα πιο ευάλωτα παιδιά».