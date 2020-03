Πολιτική

Στην Εντατική με κορονοϊό ο Δημήτρης Κρεμαστινός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πρώην υπουργού Υγείας.



Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται από το πρωί ο πρώην βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και υπουργός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστινός.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε κλίνη εντατικής θεραπεία, καθώς ο ασθενής έχει βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, ωστόσο δεν έχει διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κρεμαστινός είχε τα συμπτώματα εδώ και μία εβδομάδα. Στις 14 Μαρτίου είχε πάει στη Βουλή για αυτό και δόθηκε εντολή από το ιατρείο της Βουλής να γίνει ιχνηλάτηση.