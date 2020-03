Παράξενα

Απίστευτο: Μητέρα έκρυψε το παιδί της στο πορτ μπαγκάζ για να αποφύγει το πρόστιμο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί που εντόπισαν το παιδί μέσα στο πορτ μπαγκάζ​

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά όταν μία 54χρονη μητέρα δεν δίστασε να βάλει το παιδί της στο πορτ – μπαγκάζ για να αποφύγει το πρόστιμο σε πιθανό έλεγχο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Αναγνώστου Γογονή.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο σταμάτησαν την «αδίστακτη» μητέρα για να ελέγξουν αν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια μετακίνησης, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμα ένα παιδί και μια φίλη της οδηγού.

Ωστόσο, οι αρχές άκουσαν διάφορους ήχους που έβγαιναν από το πορτ – μπαγκάζ και όταν τo άνοιξαν αντίκρισαν μέσα το 6χρονο παιδί.

Οι αστυνομικοί αφού της βεβαίωσαν το διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ την συνέλαβαν ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.