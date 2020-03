Κόσμος

Κορονοϊός: 100 νέοι θάνατοι σε ένα 24ωρο στη Νέα Υόρκη

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού στο επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε 24 ώρες!

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε 24 ώρες, με 100 επιπλέον νεκρούς, ανεβάζοντας στους 385 το σύνολο αυτών από την έναρξη της πανδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο.

Μέχρι σήμερα το πρωί, η πολιτεία των σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων είχε καταγράψει πάνω από 37.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19, τόνισε ο Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες βράδυ τους 1.000.