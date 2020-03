Οικονομία

Οικονομική ενίσχυση στον ΕΟΔΥ από την Τράπεζα της Ελλάδος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με το ποσό των 5.000.000 ευρώ. Το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο συνήλθε εκτάκτως σήμερα λόγω του επείγοντος σε ειδική σύνθεση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το εθνικό σύστημα υγείας και η χώρα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, αποφάσισε τη διάθεση ποσού 5.000.000 ευρώ, ως συνεισφορά της Τράπεζας στο έργο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ο οποίος συντονίζει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί στο λογαριασμό του ΕΟΔΥ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διατεθεί για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, κατά την κρίση του ΕΟΔΥ και σύμφωνα με τις ανάγκες του.?