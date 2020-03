Υγεία - Περιβάλλον

Γκούμας: αναγκαστικά αφήνουμε σε “δεύτερη μοίρα” τους ηλικιωμένους με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ιατρός που υπηρετεί σε ΜΕΘ για νέους σε ηλικία ασθενείς, κοντά στο Μιλάνο, περιγράφει την κατάσταση στην Ιταλία, την αργοπορημένη ανταπόκριση των Αρχών και τα αίτια για την έξαρση της επιδημίας.