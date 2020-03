Κόσμος

Κορονοϊός: 712 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο στην Ιταλία

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, σημειώνεται αύξηση του ρυθμού μετάδοσης του ιού...

Ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ιταλία είναι υψηλότερος απ' αυτόν που ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Στον απολογισμό δεν είχαν προστεθεί, δυστυχώς, οι ασθενείς που έχασαν την ζωή τους στην βόρεια περιοχή Πεδεμόντιο.

Κατά συνέπεια, το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους στην χώρα, λόγω του ιού, 712 άνθρωποι και όχι 662, όπως είχε αναφερθεί αρχικά από τις ιταλικές αρχές.

Παράλληλα, 10.361 άνθρωποι έχουν ιαθεί από τον φονικό ιό, ενώ 999 ασθενείς αποδείχθηκαν αρνητικοί στον ιό.