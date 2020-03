Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: Σαρωτικοί οι έλεγχοι καραντίνας το επόμενο διάστημα

Οι έλεγχοι καραντίνας το επόμενο διάστημα θα είναι σαρωτικοί σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και κάλεσε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία απομόνωσης να είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Όπως είπε, 5.824 πολίτες- επαφές κρουσμάτων ή ταξιδιώτες από χώρες του εξωτερικού- βρίσκονται σε κατ οίκον καραντίνα σε όλη τη χώρα. Έχουν ολοκληρώσει το 7ημερο ή 14ημερο απομόνωσής τους, 825 πολίτες. Συνολικά έχουν γίνει 1116 μέχρι σήμερα δειγματοληπτικοί έλεγχοι και 92 πολίτες έχουν βρεθεί εκτός του σπιτιού τους με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί το πρόστιμο των 5000 ευρώ και να τους ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

Ανέφερε επίσης ότι στο κάλεσμα εθελοντικής προσφοράς στο Σύστημα Υγείας έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα 8.785 επαγγελματίες υγείας και γενικά άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη φάση το σύστημα.

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι η ελληνική κοινωνία στο μεγαλύτερο μέρος της επιδεικνύει αξιέπαινη ωριμότητα και ψυχραιμία σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο κορονοϊός δεν κάνει εξαιρέσεις, ναι μεν οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο ευάλωτες αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι είμαστε ασφαλείς», τόνισε. Ο υφυπουργός πρόσθεσε, ότι «ο καλύτερος τρόπος να σπάσουμε την αλυσίδα, να νικήσουμε την πανδημία, είναι περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις μας».

Επανέλαβε ότι «όσο πιο αυστηρά εφαρμόσουμε τα μέτρα, όσο πιο πειθαρχημένα και με συνέπεια μείνουμε σπίτι μας τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα της καθημερινότητας που αφήσαμε πίσω».