Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: από πότε ισχύει η θερινή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια μέρα αλλάζουμε τα ρολόγια μας, «καλωσορίζοντας» και επισήμως το καλοκαίρι.

Την Κυριακή, 29 Μαρτίου θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, για να μπούμε στη θερινή ζώνη ώρας.

Συγκεκριμένα, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου γυρίζουμε τα ρολόγια μας ώστε να δείχνουν 4:00.

Η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στη λογική της καλύτερης εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός για την εξοικονόμηση ενέργειας.