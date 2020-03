Κοινωνία

Οδηγός για την κατ΄ οίκον φροντίδα ασθενή με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε οπτικοποιημένες τις οδηγίες που έδωσαν ο ΕΟΔΥ και ο Καθ. Σωτήρης Τσιόδρας για τις επαφές με άλλα άτομα της οικογένειας και τα μέτρα υγιεινής.​