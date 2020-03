Οικονομία

Κορονοϊός: Ποια ξενοδοχεία παραμένουν ανοικτά κατ' εξαίρεση

Στη δημοσιότητα τα τουριστικά καταλύματα που με απόφαση του υπουργού Τουρισμού η λειτουργία τους επιτρέπεται. Αναλυτικά η λίστα με τα ξενοδοχεία.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα τουριστικά καταλύματα που με απόφαση του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη η λειτουργία τους επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68).

Τα καταλύματα αυτά - όπως προβλέπεται και με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 987/Β/22.3.20) - έχει κριθεί ότι είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β) πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, (γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, (στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

Δείτε παρακάτω την λίστα με τα ξενοδοχεία, τα οποία ανά Περιφερειακή ενότητα θα λειτουργούν κατ΄ εξαίρεση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

