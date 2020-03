Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - “Σωτηρία”: αποσωληνώσεις ασθενών στην ΜΕΘ και εξιτήρια σε φορείς της νόσου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για την μάχη που δίνει το προσωπικό και τα αποθέματα σε αναπνευστήρες, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Άννα Κρεμμύδα.