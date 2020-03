Υγεία - Περιβάλλον

Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα ούτε το καλοκαίρι (βίντεο)

Ο Παθολόγος και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου "Ερρίκος Ντυνάν" εξηγεί πως είναι εφικτή η μετάδοση του ιού μέχρι και το 2021.​