Πολιτική

Μητσοτάκης: Φροντίζουμε τη σωματική και την ψυχολογική μας υγεία

Με ένα tweet ο Πρωθυπουργός κοινοποίησε την σελίδα του ΕΟΔΥ με οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών.

Τη σωματική και ψυχική τους υγεία καλεί τους πολίτες να προσέχουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Αυτές τις μέρες, φροντίζουμε τη σωματική αλλά και την ψυχολογική μας υγεία. Η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών λόγω του κορονοϊού» αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και παραπέμπει στο σύνδεσμο με τις οδηγίες ψυχολογικής υποστήριξης του ΕΟΔΥ.

https://eody.gov.gr/koronoios-covid-19-odigies-psychologikis-ypostirixis-ton-politon.