Κορονοϊός: Ραγδαία αύξηση των νεκρών μέσα σε 24 ώρες στην Βρετανία

Άλλοι 115 άνθρωποι πέθαναν στη Βρετανία τις τελευταίες 24 ώρες, έχοντας νοσήσει από τον νέο κορονοϊό, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 578, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επίσημα καταγραφεί πέρασε το φράγμα των 10.000, έγινε γνωστό σήμερα από το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που ο ημερήσιος απολογισμός, που δίνουν στη δημοσιότητα οι βρετανικές αρχές, κάνει λόγο για πάνω από 100 θανάτους σε διάστημα 24 ωρών, καταδεικνύοντας την επιτάχυνση της επιδημίας. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε στα 11. 658 σήμερα από 9.529 χθες. Πρόκειται για περισσότερα από 2.000 νέα κρούσματα σε μία ημέρα.