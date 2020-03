Υγεία - Περιβάλλον

Imperial College: ο κορονοϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους

Η επιδημία του SARS-CoV-2 θα μπορούσε να σκοτώσει έως και 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο ακόμη και με τη λήψη πολύ αυστηρών μέτρων για την αναχαίτισή της, σύμφωνα με μια εκτίμηση ερευνητών του Imperial College του Λονδίνου.

Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε μαθηματικές προσομοιώσεις, βασισμένες σε όσα ήταν γνωστά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή για την ασθένεια Covid-19 (μεταδοτικότητα, θνησιμότητα κ.α.) και για τον λόγο αυτό δεν αποτελεί «πρόβλεψη», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Σε μια προηγούμενη έκθεσή του στα μέσα Μαρτίου το Imperial College εκτιμούσε ότι η πανδημία θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή σε 510.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και να πλήξει το 81% του πληθυσμού του, εφόσον η χώρα δεν λάμβανε κανένα απολύτως μέτρο. Η αναφορά αυτή δέχτηκε πολλές επικρίσεις (κυρίως για τη μεθοδολογία της) από τον επιστημονικό κόσμο, όμως οδήγησε τελικά την κυβέρνηση να αλλάξει τη στρατηγική της απέναντι σε ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο.

Αν υποτεθεί ότι δεν θα εφαρμοζόταν κανένα απολύτως μέτρο σε όλον τον κόσμο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι νεκροί θα έφταναν τα 40,6 εκατομμύρια. Ο ιός θα πρόσβαλε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη (7,6 δισεκ.). Λαμβάνοντας στη συνέχεια υπόψη τους διάφορες μεταβλητές ανά περιοχή (γήρανση του πληθυσμού, εισόδημα, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) προσομοίωσαν την αναμενόμενη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας αναλόγως με την ταχύτητα λήψης μέτρων, όπως τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, την απομόνωση των θετικών κρουσμάτων και την εφαρμογή της «κοινωνικής αποστασιοποίησης». Εφόσον ληφθούν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας αρκετά νωρίς, η θνησιμότητα πέφτει στο 0,2 ανά 100.000 ανθρώπους την εβδομάδα. Με βάση το μοντέλο αυτό επομένως, ο αριθμός των θανάτων παγκοσμίως θα μπορούσε να φτάσει το 1,85 εκατομμύριο και τα κρούσματα τα 470 εκατομμύρια.

Αν τα μέτρα ληφθούν με καθυστέρηση και το ποσοστό θνησιμότητας φτάσει το 1,6 ανά 100.000 την εβδομάδα, τότε τα κρούσματα αυξάνονται στα 2,4 δισεκατομμύρια και οι νεκροί στα 10,45 εκατομμύρια.

Οι ερευνητές τονίζουν πάντως ότι η μελέτη τους δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την πιθανή εξέλιξη της επιδημίας και τις επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα αναχαίτισης της εξάπλωσή στη. Σε κάθε περίπτωση «την παρούσα στιγμή δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε με βεβαιότητα τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων για μια συγκεκριμένη χώρα, ούτε την ακριβή θνησιμότητα», υπογράμμισαν.