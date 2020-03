Κόσμος

Κορονοϊός: μια 16χρονη νεκρή στο Παρίσι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στα θύματα, που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία, ήταν και μια 16χρονη κοπέλα!

Σοκ στη Γαλλία! Ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό στο Παρίσι!

Την είδηση έκαναν γνωστή οι γαλλικές υγειονομικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν 365 νέους θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας σε 1.696 το σύνολο των ανθρώπων που έχουν υποκύψει στον ιό. Οι Αρχές, πάντως, δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για το άτυχο κορίτσι.

Πρόκειται για μια ημερήσια άνοδο 27% των θυμάτων σε σχέση με χθες, ενώ η χώρα βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Ο καθημερινός απολογισμός της κυβέρνησης καταμετρά μόνο τους θανάτους σε νοσοκομεία, ωστόσο οι αρχές τονίζουν πως σύντομα θα είναι σε θέση να συλλέγουν στοιχεία από θανάτους που καταγράφηκαν σε γηροκομεία, που είναι πιθανόν να αυξήσει σημαντικά τους επιβεβαιωμένους θανάτους λόγω του Covid-19.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής στον τομέα της Υγείας, ο Ζερόμ Σολομόν ανέφερε πως ο αριθμός των κρουσμάτων ανέβηκε σε 29.155 στο σύνολο, μια αύξηση 16% μέσα σε μια μέρα.

Παράλληλα είπε πως 3.375 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, μια αύξηση 19% σε σύγκριση με χθες, που σημαίνει πως σχεδόν τα μισά από τα 8.000 κρεβάτια στη χώρα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με αναπνευστήρες, είναι κατειλημμένα.