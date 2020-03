Πολιτική

Κορονοϊός: τα ΗΑΕ έστειλαν υγειονομικό υλικό στην Ελλάδα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με τα Η.Α.Ε. αποδεικνύονται πολύτιμες, αυτές τις δύσκολες ώρες...

Υγειονομικό υλικό το οποίο θα διατεθεί άμεσα στις ιατρικές μονάδες της χώρας για την ενίσχυση των αναγκών στη μάχη κατά του COVID-19 απέστειλαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη χώρα μας.

Το υγειονομικό υλικό περίπου 11 τόνων έφτασε απόψε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με ειδική πτήση της Etihad Airways και περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ειδικές φόρμες ιατρικής προστασίας, ιατρικά γάντια, καλύμματα ιατρικών παπουτσιών και απολυμαντικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου η βοήθεια έρχεται μετά από πρωτοβουλία των Α.Ε. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Διαδόχου του Abu Dhabi & Αναπληρωτή Ανώτατου Διοικητή των Εμιρατινών Ενόπλων Δυνάμεων, και Α.Ε. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των Η.Α.Ε, «και επιβεβαιώνει τη στενή σχέση των Η.Α.Ε. με την Ελλάδα. Μια σχέση που ξεκινά από την οικονομική συνεργασία αλλά με την εμπιστοσύνη που αυτή χτίζει εξελίσσεται σε δεσμό φιλίας».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τους Α.Ε. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Διάδοχο του Abu Dhabi & Αναπληρωτή Ανώτατου Διοικητή των Εμιρατινών Ενόπλων Δυνάμεων, και Α.Ε. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Η.Α.Ε, και τόνισε ότι «Οι σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με τα Η.Α.Ε. αποδεικνύονται πολύτιμες, αυτές τις δύσκολες ώρες, και ήδη βρίσκουν έκφραση με την αλληλεγγύη που εκδηλώνεται, ιδίως με την αποστολή πολύτιμου υγειονομικού υλικού».

Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης το υλικό παρέλαβε η βασική ομάδα που εργάζεται ώστε να θωρακιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα: Μάριος Θεμιστοκλέους, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιώργος Μυλωνάκης, γενικός γραμματέας της Βουλής, Γρηγόρης Δημητριάδης, γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας.