Οικονομία

Ελληνικό αίτημα για απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ στα είδη αντιμετώπισης του κορονοϊού

Άμεσα θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλυτικός κατάλογος των ειδών, τα οποία η χώρα μας αιτείται να συμπεριληφθούν στις απαλλακτικές διαδικασίες.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπέβαλε στις 24/03/2020 αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση απαλλαγής από τους αναλογούντες δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που κρίνονται αναγκαία για την καταπολέμηση του κορονοϊού (COVID-19).

Ειδικότερα, η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα να συμπεριληφθεί σε απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ατομική προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), καθώς και σε ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες βοήθειας κατά τη δράση τους στο πλαίσιο καταπολέμησης της διασποράς της πανδημίας. Κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλυτικός κατάλογος των ειδών, τα οποία η χώρα μας αιτείται να συμπεριληφθούν στις απαλλακτικές διαδικασίες.

Το υπουργείο Οικονομικών όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση "στηρίζει έμπρακτα τους εργαζομένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι υπό δύσκολες συνθήκες αγωνίζονται για την υγεία όλων μας, αλλά και τους πολίτες που με τη μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχουν συμβάλει επιτυχώς στον περιορισμό της ευρείας διασποράς του θανατηφόρου ιού στη χώρα μας.Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση αξιοποιεί έγκαιρα όλες τις ευκαιρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αντιμετωπιστεί η κρίση με το μικρότερο δυνατό ατομικό και κοινωνικό κόστος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η απειλή του κορονοϊού να μη θέσει σε κίνδυνο τις μέχρι τώρα προσπάθειες και θυσίες των Ελλήνων, ώστε μετά την υποχώρηση της πανδημίας η ελληνική οικονομία να ανακάμψει και πάλι με γοργούς ρυθμούς".