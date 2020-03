Τοπικά Νέα

Ληστές με χειρουργικές μάσκες “μπούκαραν” σε σούπερ μάρκετ

Εφιαλτικές στιγμές για τους υπαλλήλους του καταστήματος. Οι ληστές τους απείλησαν με όπλο.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 8.30 το βράδυ σε σούπερ μάρκετ στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσαν χειρουργικές μάσκες, εισέβαλαν στο σούπερ μάρκετ και με απειλή όπλου πήραν άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.?