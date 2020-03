Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Το τρίγωνο Αφροδίτης-Δία βοηθά να εκφραστούν βαθιά συναισθήματα.

Πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του μήνα που θα μας αποχαιρετήσει με μια σύνοδο Άρη-Κρόνου, η οποία ήδη λειτουργεί και κάνει τη ζωή να μοιάζει με αυτοκίνητο που προσπαθεί να το οδηγήσει κάποιος που δεν ξέρει να οδηγεί και πατάει μία γκάζι, μία φρένο.

ΚΡΙΟΣ: Αν θες να βρεις την ηρεμία και τη συναισθηματική ασφάλεια που επιζητάς σε μια σχέση θα πρέπει πρώτα να τσαλακωθείς και να αφήσεις στην άκρη το προφίλ του τέλειου! Δεν είναι κακό να παραδεχτείς τα λάθη σου, αντίθετα θα χαλαρώσεις κι εσύ ο ίδιος.

ΤΑΥΡΟΣ: Το παρελθόν σου έχει δείξει ότι μπορείς να κινήσεις και βουνά, αρκεί να ξέρεις ποιο βουνό είναι αυτό, από που θα το πάρεις και που θα το πας. Τόσο συγκεκριμένα! Ο μόνος κίνδυνος είναι η αυταρέσκεια σου και όλη αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας που μπορεί να έχεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτές εδώ τις μέρες είναι πιθανό να βγουν στην επιφάνεια κάποιες συναισθηματικές σου ανάγκες που για καιρό έχεις καταπιέσει προτάσσοντας τη λογική για να προστατευτείς από το ενδεχόμενο μιας απογοήτευσης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές εδώ οι μέρες σε φέρνουν κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λόγω καραντίνας κλπ. Όταν λοιπόν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς το χρόνο σου μαζί τους και να κάνετε από κοινού σχέδια για το μέλλον είναι σαν η ζωή να βρίσκει το πραγματικό της νόημα.

ΛΕΩΝ: Το ενδιαφέρον σου συνεχίζει να στρέφεται στα επαγγελματικά και το άγχος που μπορεί να σου προκαλούν. Όμως φαίνεται ότι αυτές εδώ τις μέρες υπάρχει ελπίδα να μετουσιώσεις αυτό σου το άγχος σε κάτι δημιουργικό που θα σε φέρει σε καλύτερη θέση σε σχέση με πριν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο “μάθημα” θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό εδώ για εσένα, αφού σε βοηθάει να αντιληφθείς ότι “η ζωή περνά και πίσω δε γυρνά” όπως έλεγε και η Αλίκη κι εσύ πολλές φορές ξεχνάς να χαρείς με τα μικρά, καθημερινά πράγματα.

ΖΥΓΟΣ: Αυτό εδώ το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα σου δώσει την ευκαιρία να νιώσεις τη γαλήνη και την ασφάλεια που έχεις ανάγκη στον αισθηματικό ή τον οικογενειακό σου χώρο. Θα έχεις τη δυνατότητα να περάσεις χρόνο με τον άνθρωπο σου και θα μπορέσετε να ανοιχτείτε ο ένας στον άλλο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τον φορτιστή δίπλα στο τηλέφωνο, τον υπολογιστή στην πρίζα και ετοιμάσου για ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο γεμάτο επαφές με πολύ κόσμο. Μάλιστα δε θα λείψουν και κάποια ξεκαθαρίσματα που έρχονται να αποκαταστήσουν κάποιες σχέσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα ήθελα να σου επιστήσω την προσοχή σε θέματα που μπορεί να σχετίζονται με τα χρήματα σου και κάποιες αγορές ή επενδύσεις που σκέφτεσαι να κάνεις. Δεν είναι ότι σώνει και ντε θα χάσεις τα λεφτά σου, όμως ούτε και οι προσδοκίες σου θα επαληθευτούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τι μπορεί να σε κάνει άλλον άνθρωπο; Μα αυτό που αποφεύγεις, το συναίσθημα. Συχνά επιλέγεις να λειτουργείς σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή και μπαίνεις τόσο πολύ στο πετσί του ρόλου που νομίζεις ότι όντως είσαι μηχανή. Έλα, όμως, που δεν είσαι...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο κόσμος αλλάζει κι ενώ όλοι μπορεί να ανησυχούν και να φοβούνται, εσύ πηγαίνοντας για ακόμη μια φορά κόντρα στο κύμα και στη ροή των πραγμάτων αρχίζεις να ηρεμείς και ενδεχομένως και να το διασκεδάζεις μέχρι ενός σημείου.

ΙΧΘΥΣ: Λίγη επαφή με την πραγματικότητα ποτέ δε σε έβλαψε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά, με ψυχρή λογική (όσο μπορείς δηλαδή) για να μπορέσεις να καταλάβεις που βρίσκεσαι και πού θες να πας.

Πηγή: Astrologos.gr