Σύνοδος Κορυφής: Αγεφύρωτο το χάσμα για τα “κορονο-ομόλογα”

Ο ευρωπαϊκός βορράς μπλοκάρει την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων 8 ηγετών κρατών-μελών της Ε.Ε.

Χωρίς αναφορά σε ευρωομόλογα, αλλά ούτε και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης κατέληξε, ως προς το μέτωπο της οικονομίας, το κοινό ανακοινωθέν των Ευρωπαίων ηγετών, μετά την 3η σε σειρά τηλεδιάσκεψη που είχαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

«Το Eurogroup θα επανέλθει με προτάσεις σε δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Σήμερα είχαμε μια δυνατή, χρήσιμη και αναγκαία συζήτηση που ανέδειξε τα σημεία συμφωνίας, αλλά και διαφωνίας», πρόσθεσε .

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά τους οι “27” αναφέρουν: «Λαμβάνουμε υπόψη την πρόοδο που έγινε στο Eurogroup. Σε αυτό το στάδιο, καλούμε το Eurogroup να μας παρουσιάσει προτάσεις εντός δύο εβδομάδων. Αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη το άνευ προηγουμένου σοκ που προκαλεί ο COVID-19 σε όλες τις χώρες και η απάντησή μας θα ενισχυθεί, αν χρειαστεί, με περαιτέρω δράση με τρόπο συνεκτικό, υπό το πρίσμα των εξελίξεων, προκειμένου να υπάρξει συνολική απάντηση.»

Οι “27” τονίζουν ότι «αναγνωρίζουμε πλήρως τη σοβαρότητα των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από την κρίση του COVID-19 και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με πνεύμα αλληλεγγύης». Εκφράζουν, δε, την ικανοποίησή τους για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, την ενεργοποίηση της ρήτρας γενικής εξαίρεσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τη χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το χάσμα μεταξύ των χωρών του βορρά και του νότου παρέμεινε αγεφύρωτο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Οι ηγέτες των εννέα χωρών (συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού) που υπέγραψαν την επιστολή προς τον Σαρλ Μισέλ για τα κορονο-ομόλογα είχαν απέναντί τους τις χώρες του βορά (Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Αυστρία και άλλες) οι οποίες δεν έχουν πειστεί για την αναγκαιότητα έκδοσης κορονο-ομολόγου σε αυτό το στάδιο της κρίσης. «Δεν μπορώ να δω υπό ποίες συνθήκες η Ολλανδία θα μπορούσε να δεχτεί έκδοση ευρωομολόγου. Είναι αντίθετο με το σχεδιασμό της ΟΝΕ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε. Την ίδια αμετακίνητη στάση κράτησε και η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, η οποία έκανε λόγο για μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

Από την πλευρά του ο Ιταλός Πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε απείλησε στα μέσα της τηλεδιάσκεψης ότι δεν θα υπογράψει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέγοντας ότι είναι πολύ «δειλά». Η Ιταλία που η οικονομία της έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από τον κορονοϊό, ζητά από τους εταίρους της να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη που δεν είναι άλλη από την κοινή έκδοση χρέους. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η Ιταλία ήταν εκείνη δεν ήθελε να γίνει καμία αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) στο τελικό κοινό ανακοινωθέν. Οι ευρωπαίοι ηγέτες διαφωνούν ως προς τους όρους που θα συνοδεύουν την προληπτική γραμμή πίστωσης από τον ESM, αλλά και ως προς το ύψος της χρηματοδότησης που θα διαθέτει. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Τζουζέπε Κόντε διαμαρτυρήθηκε έντονα, λέγοντας: «Εάν κάποιος σκέφτεται τους μηχανισμούς προστασίας κατά παραγγελία που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν, θέλω να το πω ξεκάθαρα: μην ενοχλείστε, μπορείτε να το κρατήσετε, γιατί η Ιταλία δεν το χρειάζεται!».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του, επέμεινε στο περιεχόμενο της επιστολής για την έκδοση κορονό-ομολόγου που υπέγραψαν οι 9 ηγέτες, τονίζοντας ότι οι 9 χώρες που υποστηρίζουν την πρόταση εκπροσωπούν το 57% του Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση την ανάγκη λήψης γενναίων πρωτοβουλιών από την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε πακέτο στήριξης της οικονομίας ύψους 2 τρισ. δολαρίων και έχουν χαθεί ήδη 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την αναντιστοιχία ανάμεσα στους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή αυτής της κρίσης (επική, πρωτοφανής άνευ προηγουμένου κλπ) και στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και ζήτησε να διερευνηθούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι μίας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης.

Τέλος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στάσης της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στα σύνορα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να προστατεύει τα σύνορά της που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε δε με έμφαση ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση με την Τουρκία είναι ο τερματισμός των προκλήσεων.