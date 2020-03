Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η τραγική αποκάλυψη μετά θάνατον σταμάτησε τη δωρεά οργάνων (βίντεο)

Ένας 54χρονος, που πέθανε από εγκεφαλικό, διαπιστώθηκε πως ήταν θετικός στον COVID-19.

Μία τραγική αποκάλυψη σταμάτησε τη δωρεά οργάνων από 54χρονο, ο οποίος κατέληξε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 54χρονος άνδρας είχε διακομιστεί με εγκεφαλικό στο Νοσοκομείο “Αττικόν”, όπου του έγινε το τεστ για τον κορονοϊό και βγήκε αρνητικό.

Η οικογένειά του πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, προκειμένου να χαρίσει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Χαραλαμπάκου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και έγινε προληπτικά νέο τεστ, διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν θετικός στον COVID-19. Μοιραία, η δωρεά οργάνων σταμάτησε.

Δεν έχει, ωστόσο, διευκρινιστεί εάν το θύμα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας.