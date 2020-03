Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Ο κορονοϊός είναι ύπουλος και απρόβλεπτος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ τόνισε την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής των μέτρων, για να μη θρηνήσουμε εκατόμβη νεκρών, όπως άλλες χώρες.