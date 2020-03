Κόσμος

Κορονοϊός: χιλιάδες συλλήψεις στην Αργεντινή για σπάσιμο της εθνικής καραντίνας

Η Αστυνομία κατέσχεσε περίπου 1.000 αυτοκίνητα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες υποχρεώθηκαν να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης της Αργεντινής συνέλαβαν πάνω από έξι χιλιάδες ανθρώπους αφότου τέθηκαν σε ισχύ τα εκτενή αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης των προσώπων για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, ενημέρωσε η προεδρία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 6.191 παραβατών σε όλη τη χώρα, διευκρίνισε η προεδρία σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη. Η αστυνομία κατέσχεσε εξάλλου 938 αυτοκίνητα.

Σε πάνω από 200.000 περιπτώσεις, σε ελεγχόμενους πολίτες δόθηκε εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διότι δεν είχαν λάβει την άδεια να κινηθούν σε εξωτερικούς χώρους, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας.

Ως χθες Πέμπτη, οι αρχές στην Αργεντινή είχαν καταγράψει συνολικά 503 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό και εννέα θανάτους.

Για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της επιδημίας, η κυβέρνηση του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες αποφάσισε να επιβληθεί εθνική καραντίνα ως την 31η Μαρτίου.

Οι μόνες περιπτώσεις που επιτρέπεται η έξοδος πολιτών είναι για να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αν και ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων η δουλειά των οποίων κρίθηκε απολύτως απαραίτητη εξαιρέθηκαν από το μέτρο.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται τα στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των σωμάτων ασφαλείας, οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ, οι φαρμακοποιοί, οι εργαζόμενοι στον εφοδιασμό, στη βιομηχανία των καυσίμων, σε φαρμακευτικές εταιρείες και στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων.