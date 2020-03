Κόσμος

Κορονοϊός: οι ΗΠΑ ξεπέρασαν σε κρούσματα Ιταλία και Κίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ έχουν γίνει πλέον η χώρα όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Πέμπτη την Ιταλία αλλά και την Κίνα για να γίνουν η χώρα του κόσμου η οποία μετράει τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, καταγράφουν δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και της εφημερίδας The New York Times.

Οι ΗΠΑ, που έχουν γίνει πλέον η χώρα όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα παγκοσμίως, καταμετρούν τουλάχιστον 82.404 κρούσματα, σύμφωνα με τους αριθμούς του Τζονς Χόπκινς.

Μέχρι χθες Πέμπτη η Κίνα είχε καταγράψει 81.285 κρούσματα και η Ιταλία 80.539, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι κυβερνήσεις τους και υπενθυμίζει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι κάνουν δική τους καταμέτρηση, είχαν αναφέρει λίγο νωρίτερα στην ψηφιακή τους έκδοση πως οι ΗΠΑ ξεπέρασαν σε αριθμό κρουσμάτων την Κίνα, από όπου άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία τον Δεκέμβριο, μετά την Ιταλία, τη χώρα η οποία θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς.

Ο απολογισμός των θανάτων που οφείλονται στην ασθένεια COVID-19 παραμένει πολύ βαρύτερος στην Ιταλία (8.165) απ’ ό,τι στις ΗΠΑ (1.178), όπου την πλειονότητα των θυμάτων θρηνεί η Νέα Υόρκη, η πολιτεία που μετατράπηκε στο επίκεντρο της επιδημίας στην αμερικανική επικράτεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ, χώρα με 330 εκατομμύρια κατοίκους, όδευαν να ξεπεράσουν την Ευρώπη και να γίνουν αυτές το επίκεντρο της πανδημίας.