Κοινωνία

Πρόστιμο 150 ευρώ σε δύο άτομα που συνελήφθησαν να κλέβουν καλώδια της ΔΕΗ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επ’αυτοφώρω συνελήφθησαν οι δύο κλέφτες, στους οποίους επιβλήθηκε επιπλέον και πρόστιμο για… άσκοπη κυκλοφορία.