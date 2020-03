Κόσμος

Κορονοϊός: μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων στη Γερμανία

Σχεδόν έξι χιλιάδες νέα κρούσματα βεβαιώθηκαν μέσα σε 24 ώρες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη Γερμανία έφτασε τα 42.288, ενώ 253 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω του ιού, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Τα κρούσματα παρουσίασαν αύξηση κατά 5.780 σε σχέση με χθες Πέμπτη, ενώ ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 55.