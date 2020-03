Κοινωνία

Κορονοϊός - Ψευτογκάς στον ΑΝΤ1: Μετά τη γέννα κόλλησε τον ιό το βρέφος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών για την κατάσταση της υγεία του μωρού και της μητέρας και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο νοσοκομείο της περιοχής.