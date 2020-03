Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1: δίνουμε μια πολυμέτωπη μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι την «επόμενη ημέρα» τίποτα δε θα είναι ίδιο. Τι είπε για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και διανύουμε έναν μαύρο κύκλο της ιστορίας, ο οποίος θα αλλάξει την ιστορία καθώς μόλις τελειώσει αυτή η πανδημία τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γεννηματά, είναι επιτακτική ανάγκη αυτή την περίοδο να ηττηθούν ο λαϊκισμός και ο κυνισμός. Τόνισε δε, ότι σε ότι αφορά τη χώρα μας, είναι πλέον εμφανές ότι η «ναυαρχίδα» στον πόλεμο του κορονοϊού είναι το ΕΣΥ και καλό θα ήταν όσοι είναι υπέρμαχοι των ιδιωτικοποιήσεων και στην υγεία, να κάνουν την αυτοκριτική τους.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο δίνουμε έναν πολυμέτωπο αγώνα, στον οποίον δεν υπάρχει χώρος για στείρα αντιπολίτευση και λαϊκισμό. Ένας από τα σημαντικά μέτωπα, είναι και η οικονομία και το τι θα γίνει την «επόμενη ημέρα», μετά τη νίκη επί του κορονοϊού.

Οι όποιες αποφάσεις όμως θα πρέπει να ληφθούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σε συνεννόηση με όλα τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους κι όχι μονομερώς.

Η κυρία Γεννηματά, υπογράμμισε ότι το ΚΙΝΑΛ, έχει διατυπώσει μια σειρά προτάσεων, όπως η άμεση ένταξη των εργαζομένων στη δημόσια υγεία στα βαρέα κι ανθυγιεινά, αλλά και την επέκταση του βοηθήματος με το δώρο του Πάσχα και στην Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας γενικότερα.

Επίσης η κυρία Γεννηματά, αναφερόμενη στη διαφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με την έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου για τον κορονοϊό, τόνισε ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε αν η ΕΕ θα δείξει την απαιτούμενη αλληλεγγύη και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην κάνει πίσω στις διεκδικήσεις του μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, κόντρα στη θέση της Γερμανίας και άλλων χωρών.