Πέθανε ο Αντώνης Παπαδόπουλος

Θλίψη για τον χαμό του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Αντώνης Παπαδόπουλος, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας ορφανό έναν θεσμό που αποτέλεσε για τον ίδιο έργο ζωής.

Γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, ο Αντώνη Παπαδόπουλος σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Ακαδημία του Κιέβου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μάλιστα, σκηνοθέτησε θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες συμμετείχε και ως ηθοποιός, ενώ έκανε, παράλληλα, έξι ταινίες μικρού μήκους.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε στη σχολή κινηματογράφου Χατζίκου. Στενή υπήρξε και η συνεργασία του με τη δημόσια τηλεόραση, για την οποία γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ.

Από το 1985 συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία υποστήριξης του Φεστιβάλ Δράμας ως κύριου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα, το οποίο κατάφερε να καθιερώσει ως σημαντικό κινηματογραφικό θεσμό και μάλιστα με διεθνή αναγνώριση. Ανέλαβε την καλλιτεχνική του διεύθυνση το 1999 και παρέμεινε στο τιμόνι του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Από το 2003 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ διετέλεσε επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας Κινηματογράφου του υπουργείου Πολιτισμού από το 1999 έως το 2009 και από το 2005 έως το 2006 συνεργάστηκε με το ΥΠΠΟΑ ως Ειδικός Σύμβουλος Κινηματογραφίας.

Στις 14 Ιανουαρίου, η Εταιρεία Ελλήνων σκηνοθετών βράβευσε τον Αντώνη Παπαδόπουλο για τη σημαντική προσφορά του στον κινηματογράφο και στον χώρο του πολιτισμού.

ΚΚΕ: Φύλακας-φρουρός της μικρού ταινίας

«Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Αντώνη Παπαδόπουλο, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Δράμας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος ταύτισε, όσο λίγοι, το όνομα του με την υπόθεση της μικρού μήκους ταινίας στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας νέους Έλληνες και ξένους κινηματογραφιστές, μέσω του φεστιβάλ Δράμας στο τιμόνι του οποίου στάθηκε σταθερά για πάνω από 20 χρόνια. Υπήρξε φύλακας -φρουρός της μικρού μήκους ταινίας και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διάδοσή της. Με τη σθεναρή πάλη του, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για τη διατήρηση του χαρακτήρα του θεσμού σε όφελος της κινηματογραφικής τέχνης και των δημιουργών της, άφησε σε αυτόν το προσωπικό του αποτύπωμα.

Στα νεανικά του χρόνια αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, με το οποίο διατήρησε καλή σχέση και επαφή ως το τέλος της ζωής του.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν πάνω στην τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του “10 ατελείωτες ώρες”, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή.

Το ΚΚΕ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείου Τύπου του κόμματος.