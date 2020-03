Αθλητικά

Κορονοϊός: Το θρυλικό Μαρακανά γίνεται νοσοκομείο!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, επιτάσσει και αθλητικές εγκαταστάσεις, στη μάχη με τον κορονοϊό.

Σε προσωρινό νοσοκομείο «μεταμορφώνεται» το αθλητικό συγκρότημα «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο περιλαμβάνει και το παγκοσμίου φήμης γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές αρχές της Βραζιλίας.

Δεδομένου ότι ο κορονοϊός εξαπλώνεται στη χώρα, φθάνοντας τα 2.900 κρούσματα σήμερα, οι κρατικές αρχές αναζητούν αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε προσωρινά νοσοκομεία.

Το «Μαρακανά» θα ακολουθήσει το παράδειγμα των σταδίου «Pacaembu» στο Σάο Πάολο και του «Mane Garrincha» στη Μπραζίλια, τα οποία έχουν ήδη μετατραπεί σε προσωρινές εγκαταστάσεις υγείας.