Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: φονική η φωτιά σε διαμέρισμα

Σε τραγωδία κατέληξε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Φονική αποδείχτηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σβώλου και Απελλού.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, εντόπισαν αρχικά μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα βρήκαν και τον σύζυγο της νεκρό, σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Να θυμίσουμε ότι η φωτά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον 5ο όροφο και όλη η πολυκατοικία εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι το ζευγάρι των ηλικιωμένων (77 και 78 ετών) δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά δυστυχώς λίγο αργότερα οι πυροσβέστεςδιπίστωσαν το αντίθετο.