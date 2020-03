Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Η ζωή μας δεν θα είναι η ίδια μετά την πανδημία (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για τη συμμόρφωση των πολιτών με τα μέτρα και για τη “μάχη” που δίνει η Κυβέρνηση σε αυτήν την κρίση.

Μήνυμα ενότητας έστειλε, μέσω του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην κρίση που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός.

Μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινή Ενημέρωση”, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει η κοινωνία στα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Μπορεί φαινομενικά τα μέτρα να θίγουν την ελευθερία, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ωστόσο όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πως είναι αναγκαία.

Τόνισε πως είναι αναπόφευκτη η ύφεση στην οικονομία. Υπενθύμισε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να λάβει μέτρα πιο γρήγορα από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να αποτρέψει τη ραγδαία εξάπλωση του COVID-19.

«Δεν υπάρχει κανείς που να φαντάζεται ότι η ζωή μας θα είναι η ίδια», σημείωσε, αναφερόμενος στην επόμενη μέρα.

Χαρακτήρισε αναγκαία την έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας, προκειμένου να επανεκκινηθεί η οικονομία.

«Συμμερίζομαι την αγωνία των πολιτών», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, σημειώνοντας πως πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε την διασπορά του κορονοϊού. Προειδοποίησε πως ο Απρίλιος θα είναι ένας δύσκολος μήνας, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. «Δίνουμε μάχη για να περιορίσουμε τον αριθμό τους», ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαβεβαίωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε μπροστά μας μεγάλη ανηφόρα», συμπλήρωσε.

Τέλος, προανήγγειλε πως μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων και λύσεων για τη στήριξη των Δήμων. Όπως είπε, «πρέπει να στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση, που έχει στην πλάτη της ένα μεγάλο βάρος» για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία.