Αντετοκούνμπο: δεν είμαι καλύτερος από τον Τζόρνταν

Ο Greek Freak απάντησε live στο instagram σε ερωτήσεις θαυμαστών του. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι του ποδοσφαιριστές.

Σε ερωτήσεις του κόσμου απάντησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με την μητέρα του γιού του Μαρία, κατά τη διάρκεια live στο instagram.

Ο Giannis δέχθηκε πολλές ερωτήσεις ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι καλύτερος του Μάικλ Τζόρνταν απάντησε: «όχι, δεν είμαι καλύτερος από τον Τζόρνταν».

Πιο συγκεκριμένα:

Για το ποιοι είναι οι αγαπημένοι του παίκτες είπε: Μάικλ Τζόρνταν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κέβιν Γκαρνέτ, Κόμπι Μπράιαντ, Μάτζικ Τζόνσον, Στεφ Κάρι, Ντάμιεν Λίλαρντ.

Για το ποιοι θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών είπε: ΛεΜπρόν, Τζόρνταν, Κόμπι, Μάτζικ, Σακίλ Ο'Νιλ και Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ.

Για το ποιοι θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι αμυντικοί στο ΝΒΑ είπε: Πολ Τζορτζ, Πάτρικ Μπέβερλι, Μάρκους Σμαρτ, Μπρουκ Λόπεζ.

Για την καλύτερη στιγμή της καριέρας του είπε: Όταν οι Μπακς απέκλεισαν τους Πίστονς στα περσινά playoffs γιατί ήταν η πρώτη φορά που πέρασε τον πρώτο γύρο.

Για το ποιες ομάδες παρακολουθούσε στο ΝΒΑ όταν ήταν μικρός είπε: Τους Λέικερς λόγω Κόμπι και τους Μπουλς λόγω Τζόρνταν.

Και τέλος για το ποιοι είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές σύμφωνα με τον ίδιο είπε: Ροναλντίνιο και Εμπαπέ.