Οικονομία

Κορονοϊός - Επιταγές: Τι ισχύει μετά τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ρυθμίσεις για τις μεταχρονολογημένες επιταγές σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Διεύρυνση των μέτρων στήριξης σε επιχειρήσεις που πλήττονται.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι, μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που έγινε από τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, κατέληξε στις ακόλουθες ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί εντός της ημέρας.

Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:

Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαΐου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον. Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση. Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθενται άμεσα σε ισχύ οι αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, αναστέλλεται η είσπραξη της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., και για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20η Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών, «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει, με κάθε τρόπο, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Στόχος μας είναι να βγει η εθνική μας οικονομία από αυτή τη δοκιμασία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες».