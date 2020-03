Οικονομία

Κορονοϊός: Το πρώτο πρόστιμο για αισχροκέρδεια

Βαριά “καμπάνα” σε εταιρεία εμπορίας αντισηπτικών, ακολουθούν πρατήρια καυσίμων. Δεν είναι καιρός για “αρπαχτές”, τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το πρώτο πρόστιμο για αισχροκέρδεια επιβλήθηκε την Πέμπτη σε εταιρεία εμπορίας αντισηπτικών. Στην εν λόγω εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

«Δεν είναι ώρα για “αρπαχτές”, όποιος δεν το έχει καταλάβει θα το πληρώσει», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αναφερόμενος στο πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε για αισχροκέρδεια σε εταιρεία αντισηπτικών, αλλά και στα πρόστιμα που αναμένονται για τρεις πρατηριούχους στην Κάρπαθο. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «ήδη άρχισαν να πέφτουν οι τιμές υγρών καυσίμων σε όλα τα Δωδεκάνησα».

Συγκεκριμένα ο Υπουργός είπε για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και τα πρόστιμα:

«Από όταν εκδώσαμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιείχε τη διάταξη για την πάταξη της αισχροκέρδειας και το θεσπισμένο ανώτατο ποσοστό κέρδους, έχουν γίνει περισσότεροι από 400 έλεγχοι. Οι τιμές των αντισηπτικών και των υπολοίπων υλικών στην Ελλάδα δεν διαφέρουν από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε μάλλον καλύτερα από τις περισσότερες.

«Όπου εντοπίζουμε προβλήματα βάζουμε πρόστιμα. Χθες, βάλαμε το πρώτο πρόστιμο, 50.000 ευρώ, σε μία εταιρία αντισηπτικών που θεώρησε καλό να ανεβάσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό κέρδους της μέσα στην κρίση. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι η ώρα για εύκολο κέρδος».

Πρόστιμα σε πρατηριούχους καυσίμων

«Από τη στιγμή που εντοπίσαμε τους τρεις πρατηριούχους στην Κάρπαθο, άρχισαν να πέφτουν οι τιμές σε όλα τα Δωδεκάνησα. Οι συγκεκριμένοι πρατηριούχοι όχι μόνο θα δεχθούν πρόστιμο, αλλά θα πάνε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα περαιτέρω. Δεν είχαν βάλει μόνο υψηλότερες τιμές αλλά φαίνεται ότι είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους για να έχουν τον έλεγχο της αγοράς καυσίμων του νησιού», είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που δεν θα λάβουμε για να πατάξουμε την αισχροκέρδεια. Στην κατάσταση που είναι η χώρα δεν συγχωρείται αδράνεια από την πολιτεία και δεν συγχωρείται αισχροκέρδεια από τον επιχειρηματία. Όποιο μέτρο χρειαστεί να λάβουμε, θα το λάβουμε. Να το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι η ώρα για “αρπαχτές”. Όποιος δεν το καταλάβει θα το πληρώσει ακριβά».