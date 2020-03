Κορονοϊός: Θετικός στον ιό ο Μπόρις Τζόνσον

Θετικός στον COVID-19 διαγνώστηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Σαν “βόμβα” έσκασε η είδηση ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καρυπίδης, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν έχει εκδηλώσει σοβαρά συμπτώματα, αλλά βρίσκεται σε καραντίνα.

Είναι ο πρώτος επικεφαλής κυβέρνησης που προσβάλλεται από τον COVID-19.

Όπως ενημέρωσε ο Μπόρις Τζόνσον μέσω των social media: «Το προηγούμενο 24ωρο παρουσίασα ήπια συμπτώματα και διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό. Είμαι σε καραντίνα, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι των ενεργειών της κυβέρνησης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς δίνουμε μάχη απέναντι σε αυτόν τον ιό».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri