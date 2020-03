Κόσμος

Κορονοϊός: ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στην Ισπανία

Σοκάρει ο νεότερος απολογισμός για την πορεία της πανδημίας στην Ισπανία.

Σοκαριστικός είναι ο τελευταίος απολογισμός για την πανδημία του κορονοϊού στην Ισπανία.

Τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 769 άνθρωποι, αυξάνοντας τον τον συνολικό αριθμό σε 4.858.

Πρόκειται για ημερήσιο ρεκόρ θανάτων, ξεπερνώντας τους 655 που είχαν σημειωθεί χθες και τους 738 που σημειώθηκαν την Τετάρτη.

Όσον αφορά τα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 64.059, έναντι 56.188 που ήταν μέχρι χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.