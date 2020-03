Οικονομία

Πρόγραμμα στήριξης για 6 επιστημονικούς κλάδους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιούς αφορά και με ποιόν τρόπο θα γινει η ενίσχυση τους, με κονδύλι 180 εκ. ευρώ.

Η Κυβέρνηση, δια ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους 180 εκ., με επιταγή κατάρτισης (voucher), με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. προχωρά άμεσα στην στήριξη 166.000 επιστημόνων, προερχομένους και από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους :

Δικηγόρων

Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)

Μηχανικών / αρχιτεκτόνων

Οικονομολόγων /Λογιστών

Εκπαιδευτικών και

Ερευνητών

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Η Κυβέρνηση προχωρά με υπευθυνότητα απέναντι στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, υιοθετώντας γρήγορες και αποδοτικές ενεργητικές πολιτικές στήριξης, με στόχο όχι μόνο την οικονομική του στήριξη μέσα στην κρίση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊος, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, με εμπέδωση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων, χρήσιμων για το επάγγελμα ή το λειτούργημά του, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την επαγγελματική εμπειρία των εκπροσώπων του.

Παράλληλα, εργάζεται για την ταχεία επάνοδο στην κανονικότητα λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα, που θα επιτρέψουν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους να ανακτήσουν τα εισοδήματά τους. Προς τούτο, έχει ήδη αποφασιστεί η παράταση του τρέχοντος δικαστικού έτους.

Στεκόμαστε δίπλα σε όλους, με λύσεις ταιριαστές για την κάθε ομάδα του ενεργού πληθυσμού της χώρας.

Μετατρέπουμε την κρίση σε ευκαιρία ανάπτυξης και μάθησης.