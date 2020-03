Πολιτική

Μητσοτάκης: κανένας εφησυχασμός για την κατάσταση στον Έβρο

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, σε τηλεδιάσκεψη, για την φύλαξη των συνόρων, τον φράχτη και το κεκτημένο για Ελλάδα και ΕΕ.

Τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στα σύνορα και ειδικότερα στον Εβρο, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κωνσταντίνου Φλώρου και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στην έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε:

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να συγχαρώ και πάλι την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και όσους συνεισέφεραν σε αυτή την πολύ μεγάλη, επίπονη προσπάθεια να φυλάξουμε τα σύνορά μας όλο αυτό τον τελευταίο μήνα.

Ενδεχομένως να κλείνει ένα κεφάλαιο, αλλά η μάχη αυτή -μην έχετε καμία αμφιβολία- ότι συνεχίζεται. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο για λογαριασμό της χώρας και για λογαριασμό της Ευρώπης. Τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα να φυλάμε τα σύνορά μας χερσαία και θαλάσσια.

Και το γεγονός ότι μπορεί τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες να μην έχουμε αυτού του είδους τις αυξημένες πιέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε εγκαθιδρύσει ένα μηχανισμό ανθρώπινο, τεχνολογικό, αλλά και σε επίπεδο φυσικών μέσων που να εξασφαλίζει ότι τα σύνορά μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν απόλυτα προστατευμένα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς ξανά να εκβιάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν τον τελευταίο μήνα».

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση του φράχτη στον Έβρο το επόμενο διάστημα και να γίνει αναδιοργάνωση δυνάμεων δίχως να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Τονίστηκε επίσης, ότι πρέπει να δοθεί βάρος στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική ευρωπαϊκή παρουσία στον Έβρο και στα νησιά.