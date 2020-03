Πολιτική

Μητσοτάκης για “κορονο-ομόλογο”: Η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να κάνει περισσότερα

Σε μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, τονίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κρίση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε κατώτερη των περιστάσεων. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κρίση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία, όπου ανεπτυγμένες χώρες αναγκάζονται να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Αλλά και στην οικονομική τραγωδία που προκαλεί η παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνει ότι στο μέτωπο της δημόσιας υγείας κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τους πολίτες της και παίρνει τα μέτρα που θεωρεί ότι είναι πιο κατάλληλα. «Εμείς δεν διστάσαμε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις περιορισμού της κίνησης νωρίτερα από σχεδόν όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι στιγμής, δικαιωνόμαστε για την επιλογή μας. Αλλά τα μέτρα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τα δύσκολα πέρασαν» σημειώνει.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι στο μέτωπο της οικονομίας, η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα.

«Θα χρειασθεί αυξημένους πόρους ώστε οι πολίτες να μην χάσουν την δουλειά τους. Αλλά και για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που χάνουν τον τζίρο τους. Κι όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων. Αναπόφευκτα, η Ευρώπη θα χρειασθεί να δανειστεί περισσότερα, ώστε να ξοδέψει και περισσότερα» τονίζει.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην επιστολή που μαζί με άλλους 8 Ευρωπαίους ηγέτες υπέγραψαν με την οποία ζητούν την έκδοσης ενός ειδικού ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης. «Το επιχείρημα είναι απλό: Ο κορονοϊός αποτελεί ένα συμμετρικό σοκ για όλους. Άρα, χρειάζεται μια κοινή απάντηση η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δανειστεί φτηνά, μεγάλα ποσά για λογαριασμό όλων των κρατών-μελών» σημειώνει.

«Εδώ δεν υπάρχουν "καλοί" και "κακοί" ούτε υπεύθυνοι και ανεύθυνοι. Όλοι δεχόμαστε την ίδια απειλή, "βράζουμε στο ίδιο καζάνι". Το 2020 δεν είναι 2010…» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Τονίζει ότι «δυστυχώς, ορισμένες χώρες επιμένουν να αντιμετωπίζουν το σήμερα με εργαλεία του χθες. Αυτά δεν αρκούν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο ESM δεν σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει τέτοιες πρωτόγνωρες κρίσεις».

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι η συζήτηση για τα Ευρωομόλογα Ειδικού Σκοπού (corona bonds) θα ανοίξει αργά η γρήγορα και υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη οφείλει να μην βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. «Οι δηλώσεις περί κοινοτικής αλληλεγγύης θα ακούγονται, τότε, χωρίς περιεχόμενο. Ενώ, η αδράνειά μας θα προσφέρει έδαφος στους κάθε είδους εχθρούς της ευρωπαϊκής ιδέας. Και όμως, αυτή μπορεί και πρέπει να ανανεωθεί μέσα από αυτήν την περιπέτεια. Και να αναδειχθεί με μία νέα δυναμική και ακτινοβολία όταν αυτή ξεπεραστεί» προσθέτει.

Ο πρωθυπουργός καταλήγοντας και αφού τονίζει ότι τα λόγια του δεν είναι, απλώς, τα λόγια του πρωθυπουργού της Ελλάδας η οποία άντεξε και νίκησε μία δεκαετή οικονομική δοκιμασία, αλλά η αποτύπωση των σκέψεων ενός πολίτη της Ευρώπης, που ενδιαφέρεται για το μέλλον, προσθέτει.

«Είναι η ώρα της αμοιβαίας κατανόησης, της κοινής δράσης και των άμεσων πρωτοβουλιών. Η ώρα της μεγάλης ευθύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν και γενναίες αποφάσεις. Ας τις πάρουμε!».

Κατρούγκαλος: «Διπλωματία της ενημέρωσης» κάνει ο Μητσοτάκης

Για «διπλωματία της ενημέρωσης» κατηγορεί ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θέτει το ζήτημα της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης επιδόθηκε για μια ακόμη φορά στην "διπλωματία της ενημέρωσης" που αποτελεί τον κύριο άξονα της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής, χωρίς καμία ενεργητική πρωτοβουλία», αναφέρει σε σημερινή του, γραπτή δήλωση, προσθέτοντας ότι «παρά το γεγονός ότι η Τουρκία καταθέτει συντεταγμένες που παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και έχει ανακοινώσει ότι σε αυτήν την περιοχή θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις, η κυβέρνηση αρνείται να θέσει καν θέμα κυρώσεων, που θα ενέπλεκε ενεργά την ΕΕ στο ζήτημα».

«Αντ' αυτού, επιμένει να καθησυχάζει τους εταίρους μας ότι αρκούν οι δηλώσεις αλληλεγγύης τους, ενώ η Ελλάδα θα προστατεύει (μόνη της) τα ευρωπαϊκά σύνορα. Επιπλέον, όχι μόνο δεν διεκδικεί ενεργό ρόλο για την Ελλάδα στον ευρωτουρκικό διάλογο που διεξάγεται μετά την τηλεδιάσκεψη Μέρκελ-Μακρόν-Ερντογάν, αλλά διαμηνύει σουρεαλιστικά ότι αυτός ο διάλογος θα υπάρξει μόνο όταν τερματιστούν οι προκλήσεις», επισημαίνει.

Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι «παράλληλα, η κυβέρνηση ανατρέπει τη στάση που τήρησε σταθερά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αποδέχεται να είναι η μόνη χώρα που συμμετέχει στην νέα ευρωπαϊκή επιχείρηση (IRINI) ελέγχου εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, διαθέτοντας λιμάνια της για αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών που θα διασωθούν στο πλαίσιο της επιχείρησης, με την προοπτική να διανεμηθούν στην ΕΕ».

«H Ελλάδα ορθώς συμμετέχει σε αυτήν την σημαντική -και για τη χώρα μας- επιχείρηση. Αλλά το να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο -σε μια λογική "πρόθυμου και προβλέψιμου εταίρου" και χωρίς σαφή ανταλλάγματα- τη στιγμή μάλιστα που αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από προσφυγικές ροές, αποτελεί μια ακόμη κίνηση ανευθυνότητας από πλευράς της κυβέρνησης», σχολιάζει ο Γ. Κατρούγκαλος.