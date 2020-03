Κοινωνία

Δικαστήρια: παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας τους

Μέχρι πότε παρατείνεται η αναστολή των δικαστικών εργασιών. Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται. Προληπτική απολύμανση στο Υπoυργείο Δικαιοσύνης.

Την παράταση της αναστολής των δικαστικών εργασιών έως τις 10 Απριλίου 2020 αποφάσισαν, σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών που είχε αποφασιστεί με την από 15.3.2020 ΚΥΑ [ΦΕΚ Β’ 864] και επεκτείνεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και στα Ειδικά Δικαστήρια των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.

Παράλληλα, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια προβλέπεται πλέον η δυνατότητα διενέργειας όλων των διασκέψεων εξ αποστάσεως, με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων.

Αντίστοιχα, για τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών, μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως, ενώ προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, των μαρτύρων και των συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιείται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.

Επιπλέον, η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες υποθέσεις στις οποίες συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και υποθέσεις κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021.

Προληπτική απολύμανση στο Υπoυργείο Δικαιοσύνης



Απολύμανση πραγματοποιήθηκε προληπτικά σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την ενημέρωση ότι υπάλληλος, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια στο σπίτι του, τη 12η ημέρα εμφάνισε συμπτώματα που παραπέμπουν σε πιθανότητα μόλυνσης από κορονοϊό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο συγκεκριμένος υπάλληλος πράγματι έχει προσβληθεί από τον ιό.