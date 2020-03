Οικονομία

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δωρεά 10 αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας για τις ΜΕΘ

Τι αναφέρει η εταιρεία για την προσπάθεια στήριξης όσων δίνουν την μάχη με τον κορονοϊό.

Σε δωρεά 10 αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η εταιρία, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Πίστη, με ευαισθησία και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του Covid-19, αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά 10 αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι θα ενισχύσουν τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων αναφοράς για τον ιό.

Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Πίστη συμβάλλει ενεργά στις αυξημένες ανάγκες των Νοσοκομείων της χώρας μας, στηρίζοντας έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη θεωρούμε ότι, η συμβολή όλων μας στην προσπάθεια της Πολιτείας για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης δοκιμασίας, είναι αναγκαία σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ευχόμαστε η ελάχιστη αυτή προσφορά, να συμβάλει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».