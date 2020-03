Κόσμος

Περιφερειάρχης Λομβαρδίας: επίκειται σταθερή μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού

Μια αισιόδοξη νότα μέσα στην τραγωδία που ζει εδώ και μέρες η Ιταλία αι ειδικά η περιφέρεια της Λομβαρδίας, έδωσε ο Ατίλιο Φοντάνα.

Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας Ατίλιο Φοντάνα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι «πιστεύει πως επίκειται σταθερή μείωση των κρουσμάτων» του κορονοϊού και, αναφερόμενος στα σημερινά στοιχεία, πρόσθεσε ότι «και οι σημερινοί αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η περιφέρεια της Λομβαρδίας σκοπεύει να αυξήσει τα τεστ για την ανίχνευση του ιού. Από σήμερα και το εξής, θα γίνονται και σε όσους ασθενείς παρουσιάζουν ένα μόνο ύποπτο σύμπτωμα της ασθένειας.

Παράλληλα ο Φοντάνα εξήγησε ότι, βάσει των στοιχείων που έλαβε από τις τηλεφωνικές εταιρίες και τα οποία αφορούν τις κλήσεις μέσω κινητού, οι μετακινήσεις των κατοίκων της Λομβαρδίας μειώθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα κατά 7%.

Τέλος, προέβλεψε ότι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα εγκαινιαστούν οι νέες νοσοκομειακές πτέρυγες για ασθενείς με Covid-19 στην πρώην έκθεση του Μιλάνου, οι οποίες θα εξαρτώνται από την πανεπιστημιακή πολυκλινική της ιταλικής συμπρωτεύουσας.