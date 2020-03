Κοινωνία

Μηταράκης: Νέα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στα hot spot της Ελλάδας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ενίσχυση των μέτρων...

Σε ενίσχυση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και του ενδεχόμενου εξάπλωσής του στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά προχωράει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στα ΚΥΤ ανακοίνωσε πως προχωρά στα ακόλουθα μέτρα:

Πρώτον, αναβάλλει την καταβολή του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος που χορηγείται στους αιτούντες άσυλο για σύντομο χρονικό διάστημα, έως την τοποθέτηση ΑΤΜ εντός των δομών.

Δεύτερον, με διάταξη, προβλέπει την άμεση λειτουργία χώρων εντός δομών, για την πώληση από τοπικές επιχειρήσεις ειδών πρώτης ανάγκης στους διαμένοντες. Στόχος της διάταξης είναι ο περαιτέρω περιορισμός των μετακινήσεων.

Τρίτον, προχώρησε στην εγκατάσταση 12 ιδιόκτητων οικίσκων εντός της περιμέτρου που οριοθέτησε η Ελληνική Αστυνομία στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, με σκοπό την στέγαση υγειονομικών σταθμών ελέγχου για τον Covid-19/ κορονοϊό. Για την μεταφορά τους στα προαναφερθέντα νησιά μερίμνησε ο Ελληνικός Στρατός, όπως και για την διασύνδεση τους με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Επιπλέον, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου έχει ήδη προσφέρει εξοπλισμό και θα διαθέσει και το προσωπικό για την στελέχωση τους. Αντίστοιχα προβλέπεται η εγκατάσταση 2 οικίσκων στη Κω και 2 στη Λέρο, καθώς και απαραίτητων σκηνών για την κάλυψη αναγκών απομόνωσης.

Τέταρτον, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναπτύσσει κοινό επιχειρησιακό σχέδιο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για την περαιτέρω ενίσχυση των υγειονομικών σταθμών με εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Πέμπτον, πέραν των ιατρείων, έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι αυτοπεριορισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού.

Έκτον, μετακινήσεις εκτός των δομών φιλοξενίας και προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ, λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης ασύλου θα εκτελεστούν στις 31 Μαΐου για όσες περιπτώσεις προβλεπόταν νωρίτερα.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι ήδη εφαρμόζονται με ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, αυστηρά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων των διαμενόντων σε δομές φιλοξενίας. Επισπεύδονται οι επιστροφές μεταναστών Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την επίσπευση των επιστροφών μεταναστών στις χώρες προέλευσης, συστήνεται τριμερής επιτροπή εφαρμογής του ειδικού εφάπαξ προγράμματος εθελούσιων επιστροφών στη βάση ενισχυμένων οικονομικών κινήτρων σε εκείνους που θα συμμετέχουν. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα, που προτάθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γ. Κουμουτσάκο, οριστικοποιήθηκε και συμφωνήθηκε κατά τη πρόσφατη επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, κας Ylva Johansson, στην Αθήνα. Η συσταθείσα επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Τριμερούς Επιτροπής Επιστροφών, που έγινε με τηλεδιάσκεψη: · Συμφωνήθηκε η τροποποίηση του υπάρχοντος προγράμματος Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και Επανένταξης (AVRR) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο 2019, και · Καθορίστηκαν τα απαραίτητα τεχνικά βήματα και ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση του προγράμματος υπό τις παρούσες –λόγω τις πανδημίας - έκτακτες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμοι συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό είναι αποκλειστικά και μόνον μετανάστες και αιτούντες άσυλο που έχουν αφιχθεί στη χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και βρίσκονται στα ελληνικά νησιά. O Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα για τις εθελούσιες επιστροφές αποτελεί ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, το οποίο θα κερδηθεί, παρά την απειλή του κορονοϊού. Τα μηνύματα που ήδη έχουμε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία θα είναι επιτυχής και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νησιών μας»