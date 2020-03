Οικονομία

ΥΠΑΑΤ: αυξάνεται ο προϋπολογισμός του επενδυτικού προγράμματος για τους αγρότες

Ενισχύεται ο κλάδος της μεταποίησης με 28 εκ. ευρώ. Ποιες επιχειρήσεις ευνοούνται.

Με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου προχωρά στην ένταξη 25 νέων πράξεων συνολικού ποσού 28.312.000 ευρώ, στη δράση 4.2.1 που αφορά στη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2, με δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, του αγροδιατροφικού τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.



Κατόπιν αυτού ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 376.242.000 ευρώ.



Άλλωστε, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, βασικός προσανατολισμός του ΥΠΑΑΤ είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας.



Σημειώνεται ότι οι αιτούντες, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της νέας απόφασης ένταξης στην ανωτέρω δράση θα ενημερωθούν σχετικά με την ένταξη της πράξης τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους στο ΠΣΚΕ , από την αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ. Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.