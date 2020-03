Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιμένουν τα έντονα φαινόμενα, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Άστατος θα είναι το Σάββατο ο καιρός, με τοπικές βροχές και -κυρίως στα δυτικά και στο Αιγαίο- με σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη καλοκόρη στην ελιά. Ειναι έντομο πολυφάγο (βρωμούσα) που προσβάλει την ελιά περιστασιακά και τοπικά και προκαλεί καταστροφή μέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας. Τα κρίσιμα βλαστικά στάδια που μπορεί να προσβάλλει τις ανθοταξίες είναι από την ανάπτυξη τους μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση.

Νύμφες και ενήλικα του εντόμου έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα και διαβιούν αυτή την περίοδο στα ζιζάνια που βρίσκονται κάτω από τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Η αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντομο.

Συστήνεται μη απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης μέσα από ους ελαιώνες τουλάχιστον μέχρι το κρόκιασμα των ανθοταξιών ανάλογα με την πρωιμότητα της κάθε περιοχής. Διότι όσο θα καθυστερεί η μετακίνηση του εντόμου για αναζήτηση τροφής τόσο περιορίζεται η πιθανότητα ζημιάς στην ανθοφορία της ελιάς. Εάν χρειαστεί να επέμβετε στα ζιζάνια νωρίτερα, μπορείτε να αφήνετε διάσπαρτα ακαλλιέργητες ζώνες μέσα ή στα περιθώρια του ελαιώνα.

Έλεγχος πυκνότητας του εντόμου: πρόκειται για ένα μέτρο ελέγχου του πληθυσμού πάνω στο ελαιόδεντρο που καθορίζει εάν μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά στην παραγωγή. Με την εμφάνιση των ανθοταξιών πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα νεαρά κλαδιά τινάζοντας τα πάνω σε λευκό υποδοχέα. Συστήνεται χημική αντιμετώπιση μόνο όταν η ανθοφορία είναι μικρή και παρατηρηθούν 6–7 έντομα ανά κλαδί μήκους 50–60 εκ.

Μην προβαίνετε σε προληπτικούς ψεκασμούς χωρίς να έχετε ελέγξει την πυκνότητα του εντόμου επάνω στα ελαιόδεντρα. Εκτεταμένοι προληπτικοί ψεκασμοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρεπτικοί για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

