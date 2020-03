Κοινωνία

Νεαρός “έσπασε” την καραντίνα και βόλταρε στην Ομόνοια

Συγγενής του νεαρού που συνελήφθη ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ ότι είχε «σπάσει» την καραντίνα και κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας!

Βόλτα στην Ομόνοια αποφάσισε να κάνει ένας νεαρός, αψηφώντας τις συστάσεις των γιατρών να παραμείνει σε καραντίνα στο σπίτι του λόγω κορονοϊού.

Ο ίδιος είχε επιστρέψει από την Ισπανία πριν από μερικές ημέρες και μόλις έφτασε στην Ελλάδα τέθηκε σε κατ οίκον περιορισμό για λόγους ασφαλείας.

Ο ίδιος όμως φαίνεται ότι δεν άντεξε τον εγκλεισμό και αποφάσισε να… βολτάρει στο κέντρο της Αθήνας!

Ένας συγγενής του, όταν ενημερώθηκε για την απόφασή του να “σπάσει” την καραντίνα, τηλεφώνησε στον ΕΟΔΥ, ο οποίος με τη σειρά του απέστειλε αστυνομικούς να τον εντοπίσουν.

Άνδρες της αστυνομίας όχι μόνο τον εντόπισαν, αλλά τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο τμήμα.